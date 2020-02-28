Промышленное производство Украины в январе 2020 году рухнуло на 5,1% по сравнению с январем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

Промышленное производство Украины в январе 2020 году рухнуло на 5,1% по сравнению с январем 2019 года, сообщила госслужба статистики Украины.Промышленность сокращается четвертый год и сейчас падение ускорилось. Для сравнения — в январе 2019 года промпроизводство Украины снизилось на 3,3% к январю предыдущего года.С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%.По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%.Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков. Основа экономики Украины — добывающая промышленность рухнула почти на 10%, а металлургическое производство снизилось сразу на 12%.Владимир Зеленский — президент Украины с 20 мая 2019 года. Одно из его предвыборных обещаний — восстановление промышленности.