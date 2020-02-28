В Костроме потратят 35 миллионов рублей на ремонт лунной дороги. Так горожане называют улицу Беговую, которая из-за ям и рытвин стала напоминать лунный ландшафт.

В Костроме потратят 35 миллионов рублей на ремонт "лунной дороги". Так горожане называют улицу Беговую, которая из-за ям и рытвин стала напоминать лунный ландшафт.Чтобы дорога прослужила как можно дольше, ее решено переделать капитально. Для этого рабочие снимают остатки старого асфальта и роют углубление для нового основания дороги. Выяснилось, что грунт очень влажный и подвижный, поэтому на этом участке асфальтовое покрытие быстро разрушается. Теперь основание будут укреплять шестидесятисантиметровым слоем песка и щебня. Еще обновят тротуары и газоны, а вот ливневую канализацию переделывать не будут. Кроме того, новую дорогу оборудуют карманами для парковок. А на перекрёстке с улицей Ленина появится "островок безопасности".Деньги на ремонт выделены по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", сообщает ГТРК "Кострома". Начальник Управления благоустройства и дорожной деятельности администрации Костромы Евгений Колобов отметил, что работы довольно сложные: после основания будет установлен бордюрный камень. а затем уже асфальтирование. "Я думаю, к середине лета улица будет готова полностью", — обещал Евгений Колобов.