В Калининграде пенсионерка уронила ребенка во время прогулки. По предварительной версии, женщина была пьяна. На записи, опубликованной телеграм-каналом 360tv.ru, можно увидеть, что ..

В Калининграде пенсионерка уронила ребенка во время прогулки. По предварительной версии, женщина была пьяна.На записи, опубликованной телеграм-каналом 360tv.ru, можно увидеть, что пенсионерка еле держится на ногах. Нетрезвая женщина опрокидывает коляску, в которой сидит малыш.Как сообщает , мать ребенка находилась дома и отдыхала после работы. По факту инцидента сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку.