∎ГОСТ для классических автомобилей вступает в силу уже с 1 марта. Он описывает методику экспертизы, требования к эксплуатации и тому подобное – в целом, определяет, какие именно машины можно считать раритетами. А еще – на каких из них можно ездить без оформления дополнительной пачки документов.

ГОСТ для классических автомобилей вступает в силу уже с 1 марта. Он описывает методику экспертизы, требования к эксплуатации и тому подобное - в целом, определяет, какие именно машины можно считать раритетами. А еще - на каких из них можно ездить без оформления дополнительной пачки документов.Росстандарт опубликовал официальное разъяснение к новому ГОСТу, который, к слову, будет применяться на добровольной основе. Правда, отказ от его использования может означать для владельца ретромобиля невозможность выезжать на нем по собственному усмотрению.Полноправным участником дорожного движения будет считаться только такой автомобиль, который имеет подтверждение соответствия ГОСТу. По заявлению Росстандарта, для таких автомобилей не потребуется дополнительное оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства."Разработка и вступление в силу ГОСТа на раритетные автомобили является важным шагом на пути создания условий для передвижения таких, зачастую бесценных, автомобилей в качестве полноценных участников дорожного движения. Теперь появился легальный механизм по определению автомобилей в качестве раритетных и их выпуску в обращение на законных основаниях", - заявил заместитель Руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.Документ уточняет также, что раритетными и классическими в России считаются мотоциклы и легковые автомобили старше 30 лет, грузовые машины и автобусы старше 50 лет с оригинальными двигателем и кузовом, сохранившиеся или отреставрированные до заводского состояния.