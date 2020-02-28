Республиканцы начали беспокоиться, что слабость экономики, испытывающей влияние коронавируса, может подорвать сильнейшие аргументы в пользу переизбрания президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на неназванные источники.

Республиканцы начали беспокоиться, что слабость экономики, испытывающей влияние коронавируса, может подорвать сильнейшие аргументы в пользу переизбрания президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на неназванные источники."Очевидно, что обвал фондового рынка... может повлиять на выборы", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.Рынок США падает максимальными темпами со времен Великой депрессии 1928 года.По итогам торгов 27 февраля индекс S&P 500 упал на 4,42%. Dow Jones Industrial Average также опустился на 4,42%. Индекс NASDAQ Composite к закрытию рынка в четверг потерял 4,61%.Представители Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на этой неделе заявили, что распространение COVID-19 в США неизбежно, хотя неясно, насколько серьезными будут его последствия.По мнению экс-главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, воздействие коронавируса может привести США к рецессии."Это вызывает беспокойство, — сказал Business Insider неназванный помощник республиканца в Сенате. — Но сколько избирателей на самом деле будут считать президента ответственным за неустойчивую экономику из-за пандемии, возникшей в Китае?""Если ситуация с коронавирусом будет обостряться, это станет потенциальной проблемой для Трампа. Но этого еще не произошло", — отметил Дуглас Хей, бывший директор службы по связям с общественностью в Национальном комитете Республиканской партии.Трамп неоднократно указывал на рост ВВП и фондового рынка как на главные достижения своего президентства. Хотя экономические показатели важны с политической точки зрения для любого действующего президента, для Трампа они служат более веским аргументом в пользу переизбрания, чем общие результаты его работы в Белом доме.