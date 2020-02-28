Весна на территории всей России наступила на месяц раньше срока. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Средняя температура в начале марта будет выше нормы практически на всей территории России. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.По его словам, в Московском регионе и в областях южнее, вплоть до Курской области, климатическая норма будет превышена на семь-десять градусов, сообщает РИА Новости.На пять-шесть градусов выше нормы окажется температура в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. Превышение нормы на четыре-пять градусов ожидается на северо-западе страны — от Ленинградской до Архангельской области и запада Коми.В регионах средней Волги превышение составит три-четыре градуса, а в Астраханской и Ростовской областях — восемь градусов, уверен Варакин.Он добавил, что тёплая погода порадует даже жителей арктической зоны Урала и Западной Сибири. Причём, если в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах норма будет превышена на восемь градусов, то на Таймыре — на 12.Примерно такая же аномальная температура будет наблюдаться на севере Красноярского края и в Якутии. На Дальнем Востоке будет лишь на два градуса теплее нормы.