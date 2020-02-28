Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Повсеместно вводятся транспортные ограничения. Рядовых россиян волнует вопрос: можно ли заразиться вирусом через посылки из КНР? Вести обратились с вопросами к врачам и в Роспотребнадзор.

Китайский коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Повсеместно вводятся транспортные ограничения. Авиасообщение с Китаем закрыто, туры в Италию отменены, также ограничено сообщение с Южной Кореей, Ираном. Рядовых россиян волнует вопрос: можно ли заразиться вирусом через посылки из Поднебесной? "Вести" обратились с вопросами к врачам и в Роспотребнадзор.Спецхалаты, очки, маски и перчатки вам не понадобятся. Через посылку вирус попасть к нам в дом не может, успокоили эпидемиологи. Дело в том, что во внешней среде вирус живет недолго – погибает через 48 часов. Так что посылка, которую везли из Китая в течение нескольких дней, никак не может привезти с собой опасную инфекцию. В первую очередь, коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем, напоминает Майя Каменева, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Кузбассу. Кроме того, заражение может произойти через загрязнённую поверхность – если человек будет потом трогать лицо. Поэтому так важно соблюдать правила личной гигиены.В самом Кузбассе зараженных коронавирусом не обнаружено. Тем не менее, антикоронавирусные меры заметны. Прилетающих пассажиров в аэропорту встречают тепловизоры. Все машины скорой помощи снабжены защитными комплектами – халатами, очками, масками. При подозрении на коронавирус больного везут в инфекционную больницу, рассказала старший фельдшер главной подстанции скорой помощи Людмила Короткова. Затем все оборудование в машине дезинфицируется, часть средств уничтожается.По последним данным, у эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян коронавирус не обнаружен. Еще у троих туристов, находящихся в Казани, — легкая форма вируса.