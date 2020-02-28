После введения продуктового эмбарго российские производители спешат занять освободившуюся нишу.

Импорт в Россию ряда продуктов американского, австралийского и европейского производства был запрещен в 2014 году в ответ на антироссийские санкции. В частности, под эмбарго попали хамон, сыр, вино. Российские производители пытаются заполнить освободившуюся нишу: в Подмосковье и Липецкой области выпускают аналоги французского сыра, в Новосибирске — хамон. Рекомендательный сервис Rate&Goods выяснил, как российские потребители отреагировали на эти изменения.Сервис провел опрос среди более 40 тыс. человек, проживающих более чем в 20 городах. На вопрос “Покупаете ли Вы российский хамон?” 22,7 % респондентов ответили, что настоящего хамона в России не найти. 7 % продолжают привозить его из путешествий. Большая же часть (70,3%) в принципе никогда не слышали о существовании российского хамона.Что касается стоимости российского сыра, то завышенной ее считают 42 % респондентов. Столько же назвали цену приемлемой, а 13% полагают, что цена обоснованно высока.Отечественному сыру отдают предпочтение 33%, еще 25% покупают его из-за отсутствия альтернативы. При этом качеством российского сыра довольны лишь 15%. 33% оценивают продукт на “четверку”, 25% — “на троечку”, 12% поставили отечественному сыру 2 балла, а 15% и вовсе “единицу”.“Пятерку” российским аналогам знаменитых импортных сыров — пармезана, камамбера, бри и моцареллы поставили лишь 13% участников опроса. На 3 и 4 оценили ее 24% респондентов. 19% поставили “двойку”, а 20% — “единицу”.С российским вином ситуация не так пессимистична. В среднем по России российского вина избегают 21,8 % пользователей, а 22,5 % отечественных потребителей предпочитают именно российские вина.Половина респондентов отметили, что российское вино обходится в среднем дешевле импортного, при этом его качество оценили как “хорошо” 24 % пользователей, и 14 % поставили все 5 баллов из пяти.85 % респондентов, высоко оценивших качество российского вина (на 4 или 5 из 5) считают его цену справедливой и полагают, что покупать отечественную продукцию выгоднее, чем импортную. В среднем по России российского вина избегают 21,8 % пользователей, а 22,5 % отечественных потребителей предпочитают именно российские вина.Аналитики Rate&Goods объясняют высокие оценки вина тем, что если производство европейских сортов сыра и испанского вяленого мяса для отечественных производителей — дело новое, то традиции виноделия в России довольно сильны. Вкупе с достаточно высокой стоимостью европейских вин, российские любители вина чаще отдают предпочтение более доступным отечественным производителям. А они в последние годы к тому же наращивают объемы.“Заглядывая вперед, можно предположить, что в будущем либо продолжится бурный рост отечественных фермерских хозяйств, производящих товары питания по европейским стандартам, либо будет достигнут частичный компромисс в отношении международных санкций”, — резюмируют авторы исследования.