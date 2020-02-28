Российский рынок акций показал снижение на 3,4 – 5% в ходе закрытия торгов. Это стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, сообщает . В четверг индекс Московской биржи снизился на 3,37% – до ..

Российский рынок акций показал снижение на 3,4 – 5% в ходе закрытия торгов. Это стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, сообщает .В четверг индекс Московской биржи снизился на 3,37% – до 2915,84 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 5,13% – до 1386,2 пункта, передает .По словам экспертов, такое падение связано с распространением китайского коронавируса. "Мы наблюдаем бегство инвесторов из рисковых активов, что способно привести к глобальной рецессии", – отметил Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".