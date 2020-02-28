Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров. Ограничение начинает действовать уже 28 февраля.Также въезд иностранцев в Россию из Ирана временно ограничен, сообщает "Россия 24". Речь идет о воздушных пунктах пропуска, теперь попасть в нашу страну можно только через московский аэропорт Шереметьево. Под эти меры не подпадают прилетающие из Ирана граждане государств-членов Евразийского экономического союза, а также экипажи самолетов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в нашей стране. Минтранс, в свою очередь, с сегодняшнего дня ограничивает воздушное сообщение с Ираном. Исключение сделано для двух авиакомпаний — "Аэрофлота" и иранской Mahan Air.Такое же решение принято по Южной Корее, въезд из нее в Россию временно ограничен. Как и в случае с Ираном, единственным аэропортом, через который иностранцы могут попасть в нашу страну из Корейской республики, остается столичное Шереметьево. А с воскресенья будут ограничены и полеты в Южную Корею. На этом направлении продолжат работать Korean Air и "Аэрофлот." Остальные перевозчики будут только доставлять россиян домой. Так, компания S7 уже сообщила, что организует для этого чартерные рейсы, а вот регулярное сообщение с Кореей прервет на два месяца. Кроме того, с 1 марта рейсы из Италии будут обслуживаться в терминале F Шереметьева — там же, где принимаются самолеты из Китая.С 4 марта перестанет ходить поезд "Москва — Ницца". Купленные билеты можно будет вернуть без сборов. Он проходит через территорию Италии, где зафиксировано максимальное в Европе количество инфицированных. Накануне глава ВОЗ одобрил меры нашей страны в профилактике коронавируса, которые позволили избежать случаев заражения.Как сообщалось ранее, в Иране началась вспышка коронавируса, заболела даже вице-президент Ирана по делам семьи и женщин Масумех Эбтекар. Между тем первый случай коронавируса зафиксирован в Белоруссии — его туда привез иранский студент, прилетевший рейсом из Баку.Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки не зафиксировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Тем временем количество стран, в которых помимо Китая распространился вируса, достигло 50. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Общее число заразившихся опасной инфекцией во всем мире превышает 83 тысячи человек.