Правительство России временно ограничило въезд иностранных граждан с территории Ирана. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте кабмина. Согласно документу, въезд ..

Правительство России временно ограничило въезд иностранных граждан с территории Ирана. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте кабмина.Согласно документу, въезд разрешен только через пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Ограничения не касаются экипажей самолетов, граждан государств Евразийского экономического союза, представителей официальных делегаций, а также лиц, которые имеют вид на жительство в России, сообщает телеканал "".Такое решение было принято российским правительством для защиты от распространения коронавируса. Утром 28 февраля стало известно, что первые случаи заболевания были зафиксированы в Белоруссии и Новой Зеландии, передает .