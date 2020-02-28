Российские туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок в Италию после рекомендаций Ростуризма, желающим заменить направление предлагаются туры в другие европейские страны.

Российские туроператоры не фиксируют массовых отказов от поездок в Италию после рекомендаций Ростуризма, желающим заменить направление предлагаются туры в другие европейские страны.Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, аннуляции носят единичный характер.В связи с рекомендациями Ростуризма компании вынуждены отменять круглогодичные программы в Италию, что серьезно скажется на их бюджете.Тюрина напомнила, что согласно российскому законодательству, в случае отказа туроператоры возвращают деньги за тур, при этом отельеры не вернут деньги туроператорам.В качестве альтернативы туристам, желающим заменить тур в Италию, предлагают экскурсионные поездки в Чехию, Стамбул, во Францию. Горнолыжники могут поменять маршрут на Австрию, а любители пляжного отдыха — на Турцию, ОАЭ, Сочи и Крым.Как сообщалось, накануне Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею на неопределенный срок в связи с наличием угрозы заражения коронавирусом.Между тем, виакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) сообщила о готовности вернуть деньги за билеты пассажирам рейсов из Москвы в Милан и обратно по 26 февраля включительно, в том числе по невозвратным тарифам.