Одноименное мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно — в любом месте, где есть интернет

«Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией «Айкумен ИБС» разработал и внедрил собственную интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR. Одноименное мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно — в любом месте, где есть интернет.К разработке собственной ИТ-системы поиска кандидатов (ATS) в «Ростелекоме» приступили в 2018 году. Главная задача проекта — создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала, как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тысяч человек.Основные возможности системы IQHR:гибкая настройка под существующие бизнес-процессы;настраиваемые цепочки согласования заявок и офферов, отслеживание статусов и сроков;создание и ведение единой базы кандидатов, в которую импортируются данные из почты и с собственного сайта, с популярных сайтов поиска работы, из социальных сетей и профильных групп;учет полной истории взаимодействия с кандидатами, включая отзывы специалистов HR-блока;удобный интерфейс коммуникации с кандидатами;работа с вакансиями, интеграция с почтой и календарями, аналитика и отчетность;гибкие ролевая модель и политики разграничения прав доступа;возможность интеграции с корпоративными ИТ-системами.«Ранее в группе "Ростелеком” использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведется подбор персонала для "Ростелекома” и его дочерних компаний», — отметила старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Галина Рысакова.Система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба.«Наше решение IQHR охватывает полный цикл процесса поиска нужного сотрудника — начиная с заведения заявки на подбор и заканчивая предложением о работе. Все операции прозрачны для участников на всех этапах. В системе формируется уникальная база данных, анализ которой поможет дальнейшему развитию IQHR. Наша разработка способна стать надежным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников», — подчеркнула руководитель проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Светлана Родионова.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.* * *(дочерняя компания «Ростелекома») — российская компания-разработчик инновационных технологий сбора, хранения и обработки структурированной и неструктурированной информации на различных языках мира, производитель комплексных информационно-аналитических решений на основе собственной интеграционной платформы класса Big Data (IQPLATFORM®) для государственных и корпоративных заказчиков.Компания работает на рынке с 2004 года и объединяет команду профессионалов с уникальным опытом и практической экспертизой в применении современных технологий Data Mining и Machine Learning в моделировании ситуаций и предиктивном анализе.«Айкумен ИБС» открывает широкие возможности использования глобального информационного пространства для анализа и прогнозирования событий в целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений, наукоемких отраслей промышленности и бизнеса.Applicant Tracking System (ATS) — система по управлению кандидатами.