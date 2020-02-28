Пассажирский Boeing 777, вылетевший из Москвы в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково. По данным , у лайнера треснуло лобовое стекло. Посадка прошла в штатном режиме, ..

Пассажирский Boeing 777, вылетевший из Москвы в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково. По данным , у лайнера треснуло лобовое стекло.Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. На борту самолета находились 204 человека. В авиакомпании "Россия" сообщили, что пассажиров отправят в столицу Таиланда резервным бортом, передает .