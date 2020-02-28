Компания Geely готовится к российскому запуску компактного кроссовера Coolray, который играет на одном поле со Skoda Karoq и Kia Seltos. Китайцы уже озвучили комплектации и назвали сроки начала продаж.

Один самых ожидаемых в России китайских кроссоверов на старте продаж получит два уровня оснащения - Flagship и Flagship Sport. Видимо, речь идет о топовых комплектациях, ведь список их оснащения будет обширным.Geely Coolray Flagship получит панорамную крышу, двухцветную отделку экокожей, матовые металлизированные вставки в интерьере и атмосферную подсветку. Мультимедийная система выполнена в виде устройства с широкоформатным экраном на 10,25 дюйма, которое дополнено интерфейсом MirrorLink для подключения смартфона. О наличии Apple Carplay и Android Auto ничего не сообщается.Кроме того, в список оборудования Coolray Flagship входят светодиодная оптика, бесключевой доступ, круиз-контроль, ассистент парковки, камера кругового обзора и система контроля слепых зон.Вторая комплектация Flagship Sport, по сути, отличается лишь наличием некоторых "спортивных" акцентов - это крыша черного цвета, увеличенный спойлер, а также имитирующие карбон декоративные накладки на боковые зеркала.Более подробные спецификации Geely Coolray, равно как и рублевые цены обещают раскрыть ближе старту продаж, который состоится в марте 2020 года.Официально заявлено, что Coolray получит 1,5-литровый турбодвигатель совместной разработки с Volvo мощностью 150 л.с. (аналогичный 3-цилиндровый мотор используется в Volvo XC40).Мотор сочетается с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями мокрого типа. Заявленный китайцами ресурс трансмиссии составляет свыше 300 тысяч километров. Привод у Coolray - исключительно передний.