28.02.2020

2020-02-28 19:35:04

Школьники Владимирской области сели за Парты Героев

В средней школе поселка Черкутино Собинского района сегодня был дан старт Всероссийского образовательного проекта "Парта героя". Она посвящена земляку, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Леониду Голячкову, который учился в этой школе.

Вряд ли шестиклассник Леня Голячков мечтал о такой парте. В 30-х годах прошлого века он бредил самолетами. Мечта сбылась. Он поднялся в небо для защиты Родины. На счету Леонида Голячкова - 281 боевой вылет. И после войны он служил в авиации. Теперь о подвигах Героя Советского Союза напомнит эта парта Героя. Возможность первой сесть за парту появилась у Марины Хоревой - участницы местной молодежной организации "Прометей" и лидера волонтерского движения "Мы вместе". Марина не скрывает волнения - большая ответственность.

Марина Хорева, ученица: «Мне кажется, нужны такие проекты для того, чтобы оставалась память о Великой Отечественной войне и почтить память этих героев, которые сделали наше небо чистым, чтобы мы жили в хорошее время. У нас школьники, они очень любознательные, им все интересно и хочется узнать побольше о наших земляках, героях Великой Отечественной войны».

Создать к 75-летию Победы Парту Героя предложила бывший учитель черкутинской школы Юлия Жирякова. На открытии Парты Героя не смогла сдержать слез - слишком нерядовое событие.

Юлия Жирякова, куратор проекта «Парта героя»: «Мои дедушки воевали, прадедушки вернее, воевали на фронтах нашей страны, и не только нашей страны, один из дедушек дошел до Берлина, другой был в Прибалтике. И я понимаю, что вот, к сожалению, с ними я сейчас увидеться не могу, но знаете, связь она такая, что там всем нам когда-то что-то зачтется. И я знаю, что память Голячкова Леонида Дмитриевича, этого героя, он, скажем так, там передаст моим дедушкам большое спасибо от нас, от меня, от моей семьи. Нельзя проходить мимо этого. Нужно это вкладывать ребятам, нашим детям».

Право сидеть за "Партой героя" будет присуждаться ученикам за хорошие и отличные оценки, активную общественную работу. Теперь узнать о героях Великой Отечественной войны и своих земляках сможет каждый школьник с помощью QR кода. Вся информация будет сразу в смартфоне.

Алексей Андрианов, глава администрации г. Лакинска: «В самое ближайшее время во всех муниципальных образованиях области появится этот проект - "Парта Героя", со своим героем, который жил и воевал. Тот герой, который родился в данном муниципальном образовании. Поверьте, у нас их огромное количество».

Скоро здесь откроется еще одна "Парта Героя". Она будет посвящена Михаилу Андреевичу Колобашкину, ветерану войны. Он был директором этой школы. Проект поддержат и в других районах области. В 1941 году на фронт уходили целыми классами, прямо со школьной скамьи.

Мария Городская, Александр Голубев

«Вести-Владимир»