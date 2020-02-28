После вступление в Партию роста лидер группы Ленинград Сергей Шнуров заявил, что политическая деятельность в финансовом плане приносит ему сплошные убытки. Артист признался, что быть непубличным дешевле.

После вступление в "Партию роста" музыкант Сергей Шнуров заявил, что политическая деятельность в финансовом плане приносит ему "сплошные убытки", передает РИА Новости. По признанию артиста, быть непубличным — дешевле.Тем не менее, по словам артиста, для него настало время, когда он может "что-то дать этому обществу"."Не только взять, а дать", — подчеркнул Шнуров.Отвечая на вопрос о том, планирует ли он участвовать в выборах в Госдуму, лидер группы "Ленинград" ответил, что "только вступил в партию и пока не метит в депутаты".Музыкант подчеркнул, что не присоединялся к какому-либо лагерю. По его словам, если он видит какую-то несправедливость, то по-прежнему не останется равнодушным и будет критиковать."Мне очень многое не нравится в нашем обществе, мне очень многое не нравится в нашей политике. Я пошел туда, поверьте мне, не из-за хорошей жизни и уж точно не ради успеха. Потому что успеха мне уж и без политики хватает, — сказал Шнуров. — А деньги, конечно, в Госдуме, по сравнению с моими концертными гонорарами, вообще смешные. Поэтому какую-то корысть с моей стороны заметить — это нужно быть большим фантазером".Решение пойти в политику музыкант объяснил тем, что "переосмыслил себя в жизни"."Политикой, насколько я понимаю, я занимаюсь уже давно. Просто никогда не заявлял открыто. А сейчас решил, что пора быть честным по отношению к себе и по отношению к тому делу, которым я занимаюсь", — добавил Шнуров. Артист отметил, что его песни — это "социальные высказывания" о важных проблемах.Музыкант также рассказал о своем вкладе в борьбу с коронавирусом COVID-19. По словам артиста, вклад заключается в том, что он сам не болеет.