Даже если ОПЕК сократит добычу на 600 тысяч баррелей в сутки, слабость цен на нефть может сохраняться до апреля, сообщает CNBC со ссылкой на S&P Global Platts.

Даже если ОПЕК сократит добычу на 600 тысяч баррелей в сутки, слабость цен на нефть может сохраняться до апреля, сообщает CNBC со ссылкой на S&P Global Platts.Котировки останутся под давлением, поскольку запасы растут на фоне снижения спроса на нефть из-за вспышки коронавируса, пояснил Кан Ву, возглавляющий в S&P Global Platts отдел азиатской аналитики.Меры, призванные сдержать распространение вируса, включая закрытие китайских предприятий и отмену рейсов по всему миру, ударили по спросу на топливо.Дополнительное сокращение добычи окажет некоторую поддержку рынку, отметил Ву. Однако, по его словам, "с точки зрения цен, [рынок] все еще может быть слабым в марте и апреле, прежде чем он улучшится летом".По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в первом квартале мировой спрос на нефть снизится впервые более чем за 10 лет из-за последствий COVID-19.Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал уменьшить добычу дополнительно на 600 тысяч баррелей в сутки для поддержки спроса в условиях эпидемии.ОПЕК и ее союзники во главе с Россией, как ожидается, встретятся в Вене 5-6 марта.Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 мск снизилась на 2,25% и составила $52,23 за баррель.Цена контрактов на WTI с поставкой в апреле на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на 2,3% до $47,61 за баррель.