Злоумышленник сбыл поддельные купюры лицу, действовавшему в рамках проверочной закупки, получив от него денежные средства в качестве оплаты...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело, возбужденное по факту незаконного сбыта поддельных денежных средств.Установлено, что фигурант уголовного дела приобрел у неустановленных лиц 50 поддельных билетов Центрального банка РФ номиналом 5 тысяч рублей, которые хранил при себе. После чего злоумышленник сбыл поддельные купюры лицу, действовавшему в рамках проверочной закупки, получив от него денежные средства в качестве оплаты.Согласно заключению эксперта указанные купюры изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск государственных денежных знаков России, и являются поддельными.По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний приезжий мужчина, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53