Apple намерена выпустить новую, более функциональную клавиатуру для планшетов iPad. Она будет оснащаться тачпадом, что приблизит опыт использования устройства к ноутбукам.

Apple намерена выпустить новую, более функциональную клавиатуру для планшетов iPad. Она будет оснащаться тачпадом, что приблизит опыт использования устройства к ноутбукам.Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источник. Вероятнее всего, аксессуар анонсируют одновременно с новыми моделями iPad Pro.О том, какими могут стать новые планшеты Apple, 33Live.RuRu уже писали. Радикальных перемен во внешнем виде iPad Pro в этом году ждать не стоит. Зато планшеты получат тройную систему камер, возможно - с 3D-датчиком, считывающим в реальном времени глубину кадра и добавляющим новые возможности приложениям дополненной реальности (AR).Поддержка мыши у iPad, работающих на последней версии iPadOS, уже есть. Но она реализована опосредованно, через функцию Assistive Touch, спрятана глубоко в меню настроек "Универсальный доступ", а курсор выглядит не как привычная стрелка, а как полупрозрачный круг с точкой посередине.Если Apple все же выпустит клавиатуру с тачпадом, есть надежда, что управление курсором в iPadOS наконец-то станет таким же, как на "маках".