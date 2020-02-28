Во время дискуссии о коммунизме в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым ведущий проявил себя настоящим артистом. Соловьев очень смешно изобразил Владимира Ильича Ленина.

Во время дискуссии о коммунизме в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий проявил себя настоящим артистом. Соловьев очень смешно изобразил Владимира Ильича Ленина."С каких пор коммунизм рассуждал о благе человека? Истинным коммунистом всегда считался тот, кто признает диктатуру пролетариата", — сказал Владимир Соловьев и продолжил, мастерски подражая жестам и интонациям вождя мирового пролетариата.