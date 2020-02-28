Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе. По счастливой случайности никто из владельцев машин не пострадал.

Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе. По счастливой случайности никто из владельцев машин не пострадал.ЧП произошло в первой половине дня 27 февраля на Киевской улице."Около МРЭО сорвало крышу, и там штук 15 машин стоит", — отметил автор записи.По предварительным данным, крыши лишилось здание управления Федеральной службы судебных приставов. Точное число поврежденных машин не называется.В Крыму до 28 февраля объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют порывы ветра до 28 метров в секунду.