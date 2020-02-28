В Северном Тушино полицейские выявили точку продажи никотиносодержащей продукции, опасной для жизни человека...

«В Северном Тушино полицейские выявили точку продажи никотиносодержащей продукции, опасной для жизни человека», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперуполномоченные ОНК УВД по СЗАО выявили факты продажи некурительной никотиносодержащей смеси на улице Героев Панфиловцев, данный товар был направлен на исследование, по результатам которого установлено, что концентрация никотина в данных смесях в 30 раз превышает допустимые нормы.Сотрудниками полиции было вынесено предупреждение торговому представителю.При повторной проверке полицейскими было установлено, что организация не выполнила требования и продолжила сбыт снюса. Всего из оборота изъято 14 банок с никотиносодержащей смесью.По данному факту следователем Тушинского МРСО ГСУ СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56