При обыске полицейские обнаружили и изъяли 40 растений в горшках, для выращивания которых было установлено специальное оборудование...

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 29-летнего москвича и 27-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – конопли.Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что на чердаке одного из домов в деревне Картмазово хранятся наркотические средства. При обыске данного помещения полицейские обнаружили и изъяли 40 растений в горшках, для выращивания которых было установлено специальное оборудование: дополнительное освещение и обогреватели. Проведенное исследование показало, что изъятое является коноплей. Также в помещении находились двое мужчин, которые впоследствии были задержаны.В ходе дальнейшего обыска правоохранители обнаружили и изъяли аналогичный материал растительного происхождения весом более 300 граммов в высушенном виде, предназначенный для дальнейшего сбыта.Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго – в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79