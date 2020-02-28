Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, возобновила работу сотен своих точек в Китае, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, возобновила работу сотен своих точек в Китае, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.По словам главы Starbucks Кевина Джонсона, в Китае — на втором по величине для компании рынке — уже работают 85% кофеен сети, поскольку обстановка в Китае улучшается.Количество новых случаев заражения в Китае сокращается, за истекшие сутки в Китае выявлены 327 заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения Китая. Это самый низкий показатель с 23 января.Starbucks видит ранние признаки улучшения обстановки в регионе, сеть компании в Китае насчитывает 4,29 тыс. кофеен, закрытыми остаются 640 кофеен. Компания предупредила, что закрытие кофеен отрицательно скажется на показателях за второй финансовый квартал и весь текущий финансовый год.