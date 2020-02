Компания Clearview AI, которая разрабатывает систему распознавания лиц для правоохранительных органов США и Канады, была взломана.

Компания Clearview AI, которая разрабатывает систему распознавания лиц для правоохранительных органов США и Канады, была взломана, сообщает Mashable.Clearview AI существует с 2017 года, однако широкую известность она получила в январе 2020 года, когда о стартапе написала New York Times. Clearview AI разработала приложение для распознавания лиц, которое использует базу изображений Facebook, YouTube и других сайтов. Аналогичный сервис FindFace в 2016 году был разработан в России — он также по фотографиям позволял найти человека в соцсети "ВКонтакте".Clearview AI утверждает, его система поможет правоохранительным органам находить преступников и их жертв. В настоящее время в базе сервиса более 3 млрд фотографий, собранных в социальных сетях. Чтобы найти человека, нужно загрузить его изображение в программу. Сервис отыщет его фотографии, сделанные в публичных местах, и даст ссылки на источники. По данным Clearview AI, система находит до 75% совпадений, а услугами сервиса пользуются свыше 600 правоохранительных организаций США.В январе крупные интернет-компании направили американскому стартапу письма с требованием прекратить использование фотографий их пользователей. Иронично, но компания, ориентированная на работу в сфере кибербезопасности, сама пострадала от утечки данных. По данным The Daily Beast, хакеры получили доступ к данным, включая "весь список клиентов, количество поисков, сделанных этими клиентами, и количество аккаунтов, созданных каждым клиентом".В уведомлении, разосланном клиентам, которое оказалось в распоряжении The Daily Beast, компания утверждала, что "системы или сеть Clearview не были скомпрометированы", а брешь в безопасности была исправлена, и что ни одна из историй поиска клиентов не была доступна. Комментируя утечку, адвокат Тор Экеланд резюмировал, что "к сожалению, утечка данных является неотъемлемой частью жизни в XXI веке".Это очень важно, потому что клиентами компании являются преимущественно правоохранительные органы. Компания убеждает, что база данных, которая насчитывает порядка 3 млрд изображений лиц, не утекла в сеть.В сообщении, опубликованном Clearview AI, не говорится прямо о том, что это был взлом, однако утечка данных может иметь неприятные последствий для американских ведомств, работающих с ней.Согласно сообщениям Buzzfeed News, компания планирует стремительную международную экспансию, в том числе в страны с авторитарным руководством, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Бразилия.