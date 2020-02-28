Греческий теннисист, шестая ракетка мира Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах за один час 23 минуты обыграл представителя Великобритании Дэниела Эванса – 6:2, 6:3.

Греческий теннисист, шестая ракетка мира Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах за один час 23 минуты обыграл представителя Великобритании Дэниела Эванса – 6:2, 6:3.Циципас трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, а у Эванса, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, один эйс и одна двойная ошибка.Таким образом, Циципас вышел в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, №1) – Гаэль Монфис (Франция, №9).