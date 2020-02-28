Мне надо постоянно доказывать самой себе, что я молодая и еще чего-то могу, – заявила как-то самая обаятельная и привлекательная актриса нашего кино Татьяна Васильева. В этом году любимой комедии исполняется 35 лет, а советы Сусанны по-прежнему актуальны.

"Мне надо постоянно доказывать самой себе, что я молодая и еще чего-то могу", – заявила как-то самая обаятельная и привлекательная актриса нашего кино Татьяна Васильева. В этом году любимой комедии исполняется 35 лет, а советы Сусанны по-прежнему актуальны.Кто бы мог подумать, что сама Татьяна Васильева долгое время считала себя гадким утенком. Более того, даже ее родители не верили, что с такой внешностью она может стать актрисой. "Я была очень длинная, меня обзывали: "Каланча, достань воробушка!". Это для меня были очень обидные слова, и я много плакала над своим уродством", – вспоминает актриса. Дошло до того, что девушка всерьез решила начать принимать таблетки для замедления роста свиней, о которых прочитала в журнале.Впервые зрители увидели Васильеву в картине "Четвертый", где она – 25- летняя девушка снималась вместе с Владимиром Высоцким, Арменом Джигарханяном и Маргаритой Тереховой. Красивый широкий лоб, шикарные волосы и взгляд с поволокой – но даже тогда она считала себя "куском пня". По словам актрисы, она просто с ума сходила от страха перед Высоцким.В нее влюблялись самые талантливые и известные мужчины: главный режиссер театра Сатиры Валентин Плучек, знаменитый актер Михаил Державин, актер Анатолий Васильев, который стал отцом ее сына Филиппа и Георгий Мартиросян, в которого актриса сама влюбилась без памяти. Однако его измены и сложные отношения с сыном Филиппом стали причиной крушения семьи.В 1969 году актриса поступила в труппу Театра Сатиры, где проработала 13 лет. И все это время у нее были отношения с Валентином Плучеком — главным режиссером театра. "Он был настоящим мужчиной, сейчас таких нет. По ее словам, настоящим ударом для Плучека была новость о том, что Татьяна выходит замуж за Анатолия Васильева, но при этом режиссер понимал, что это неизбежно. А когда актриса забеременела, Плучек сказал ей: "Ты меня больше как артистка не интересуешь". Но их отношения не прекратились.Рассказала Васильева и о своем романе с Михаилом Держвиным. Актеры играли вместе в спектакле "Обыкновенное чудо", после которого и начался их бурный роман. Державин тогда еще состоял в браке с Ниной Буденной, дочерью маршала Советского Союза Семена Буденного. "Как только Нина уезжала отдыхать, я переселялась к Мише. Утром мы ели яичницу и слушали джаз". По ее словам, их отношения закончились, когда в жизни Михаила появилась Роксана Бабаян.Встретив актера Георгия Мартиросяна, Татьяна решила развестись с Анатолием Васильевым. "Я пришла и сказала, что изменила ему. Даже не знаю, почему для него это была такая неожиданность. Он все время снимался, я была занята, у него были связи, у меня тоже. Но мужчине, наверное, тяжело осознать, что у женщины может быть кто-то", – отметила Васильева. Актриса вышла замуж за Мартиросяна, но и этот брак вскоре распался.28 февраля у Татьяны Васильевой день рождения, с каждым годом она становится все обаятельнее и привлекательнее. Всегда подтянутая, активная, она все время в разъездах и на гастролях. Ее телефон не замолкает ни на минуту. Как признается сама актриса, все это она делает, чтобы загладить свою вину перед детьми. Они уже давно выросли, дочери Елизавете – 33 года, а сыну Филиппу — 41 год, но Васильева продолжает делать все, чтобы они ни в чем не нуждались.Почему Татьяну Васильеву не уволили из театра, если жена Валентина Плучека знала об их отношениях? Как ее называл Михаил Державин? Что актриса рассказала о своей семье? И как складываются отношения Татьяны с бывшей невесткой? Ответы на все эти вопросы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".