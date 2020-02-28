27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки Хайят Тахрир ан-Шам (запрещена в России) предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир ан-Шам" (запрещена в России) предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск, передает телеканал "Россия 24".Для исключения угроз безопасности в результате ответного огня сирийских правительственных войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром.Как сообщает Минобороны РФ, в течение суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон запрашивались и подтверждались у турецких военных координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, расположенных рядом с районами боевых действий террористов.Вместе с тем, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований. Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться.После получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.Согласно последним данным, под обстрел правительственных войск Сирии в Идлибе попали турецкие военные, находившиеся в отрядах международных террористов. В Минобороны России уточняют, по данным, которые Анкара передавала российскому центру примирения, никаких турецких частей в районе удара не было и не должно было быть.В официальном заявлении российского военного ведомства подчеркивается, что сразу после получения данных о пострадавших гражданах Турции российской стороной приняты все возможные меры для того, чтобы сирийские войска полностью прекратили огонь. Таким образом удалось обеспечить безопасную эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.Дамаску пришлось открыть огонь по международным террористам, так как те устроили крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск, отметили в Минобороны. В обстреле боевиков российская авиация не участвовала.