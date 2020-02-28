Главного операционного директора Facebook Шерил Сэндберг беспокоит угроза, которую представляет рост популярности китайского сервиса TikTok.

Главного операционного директора Facebook Шерил Сэндберг беспокоит угроза, которую представляет TikTok, приложение для обмена короткими видео. Во время интервью NBC Сэндберг рассказала о том, как социальные медиа-компании конкурируют за вовлеченность. Топ-менеджер Facebook призналась, что её дети предпочитают тратить своё время в TikTok.В ответ на вопрос о том, не боится ли она конкуренции со стороны китайского сервиса, Сэндберг честно призналась, что да, при этом видео-сервис "растет очень быстро, и до значимых показателей они [в TikTok — ред.] добрались быстрее, чем мы".Скачивания приложения TikTok перевалили за 1,5 миллиарда в ноябре прошлого года, в результате чего, TikTik стал третьим по количеству скачиваний неигровым приложением 2019 года, опередив как Facebook, так и Instagram. "Конечно, мы беспокоимся об этом, мы должны беспокоиться обо всех инновациях", — добавила Сэндберг.Формат TikTok считается противоположностью таких приложений, как Instagram, где пользователи часто создают некоторую приукрашенную идеальную картину жизни. В январе генеральный директор Snap Эван Шпигель заявил, что, по его мнению, TikTok может обогнать Instagram, потому что он полагается на "талант", а не на социальное позиционирование.Китайский гигант ByteDance Inc(владеет TikTok). стал самым ценным мировым стартапом на фоне взрывной популярности TikTok, где пользователи делятся короткими видео клипами. По оценкам аналитика Niko Partners, ежедневно на сервисе находятся около 400 млн активных пользователей. Исследовательская компания App Annie поставила TikTok на первое место по количеству активных месячных пользователей в 2019 г.По иронии судьбы, рост TikTok можно отчасти отнести на счет Facebook. Дело в том, что ByteDance давно тратит деньги на рекламу приложения на таких платформах, как Facebook и Instagram, по сути, выкупая пользователей у своих крупнейших конкурентов.Ранее некоторые американские политики заявили о потенциальной опасности этой социальной сети, информация из которой может передавать правительственным службам КНР. В связи с этим Комиссия по национальной безопасности США начала проверку TikTok на соответствие требованиям о сборе и хранении личных данных граждан США.В октябре сенаторы США Чак Шумер и Том Коттон обратились к главе Национальной разведки США с просьбой проверить китайскую компанию ByteDance Technology, владеющую социальной сетью TikTok, на соблюдение американского законодательства.Сенаторы подчеркнули, что при пользовании приложением необходимо передавать персональные данные, включая IP-адрес пользователя, данные о его местонахождении и другие. Несмотря на то что китайская компания ByteDance заявила, что данные американцев хранятся и используются на территории США, ей все равно необходимо придерживаться законов КНР и передавать правительству информацию по запросу, считают сенаторы.TikTok утверждает, что все пользовательские данные по США хранятся в Соединенных Штатах, а резервная копия этих данных находится в Сингапуре. В ноябре собственную проверку безопасности TikTok начало кадетское командование армии США, запретив на время расследования курсантам военных училищ использовать социальную сеть при исполнении официальных обязанностей.Шерил Сэндберг также выразила обеспокоенность по поводу китайских корней TikTok. "Это китайская компания, если люди беспокоятся о данных, я думаю, там есть о чем волноваться", — сказала она.