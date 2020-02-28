Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура российской премьер-лиги против столичного Динамо.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура российской премьер-лиги против столичного "Динамо"."Динамо"? Это хорошая команда, которая пробовала зимой различные тактические схемы, поэтому мы готовимся к нескольким вариантам, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартак". – Могу выделить немца Филиппа, форварда Комличенко, знаем по "Штутгарту" Шунича. Словом, соперник очень серьезный".У "Спартака" в первые в РПЛ сыграет форвард Александр Соболев, арендованный у самарских "Крыльев Советов", а в составе динамовцев дебютирует нападающий Николай Комличенко.Напомним, матч "Динамо" – "Спартак" состоится в субботу, 29 февраля, и пройдет на поле "ВТБ Арены", начало – в 16:30 по местному времени. "Бело-голубые" с 24 очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а "красно-белые" расположились на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше.