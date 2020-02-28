Главный тренер петербургского Зенита Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским Локомотивом, который состоится в рамках 20-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским "Локомотивом", который состоится в рамках 20-го тура российской премьер-лиги."Учитывая, что это официальная игра, как сложится, сказать достаточно сложно, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Мы со своей стороны должны выкладываться на сто процентов, делать все ради победы"."Локомотив" – опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждет очень сложный матч. Ждем его с нетерпением", – подытожил наставник петербуржцев.Стоит отметить, что сегодня, 27 февраля, Семак празднует свое 44-летие. С днем рождения российского специалиста уже поздравили казанский "Рубин" и московский ЦСКА, за которые Сергей Богданович выступал будучи футболистом.С Днём рождения, Сергей Богданович!Сегодня бывшему капитану «Рубина» исполняется 44 года