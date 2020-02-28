Правительство не имеет принципиальных замечаний по созданию госкорпорации Росшельф, которая призвана координировать работу новых проектов на российском шельфе Арктики и Дальнего Востока.

Правительство не имеет принципиальных замечаний по созданию госкорпорации "Росшельф", которая призвана координировать работу новых проектов на российском шельфе Арктики и Дальнего Востока.В правительстве прошло совещание по "Росшельфу", никаких принципиальных замечаний по изменению законодательства о шельфе, по созданию компании "Росшельф" не высказано, отметил Трутнев, сообщает "Интерфакс"."Было несколько моментов, которые нужно было донести, уточнить, зачем эта структура, какую роль она будет играть. Мы это сделали, коллеги нас услышали", — подчеркнул Трутнев.Власти обсудят ряд редакционных замечаний, "никаких принципиальных возражений у коллег по правительству не возникло", пояснил Трутнев.Между тем Минприроды и Минэнерго раскритиковали подготовленный Минвостокразвития законопроект о создании госкорпорации "Росшельф". По мнению замминистра энергетики Павла Сорокина, законопроект не раскрывает цели создания, задачи и финансово-экономическую эффективность новой госкорпорации.Законопроект предусматривает допуск частных инвесторов к шельфовым проектам в Арктике и на Дальнем Востоке, если инвесторы соответствуют установленным требованиям, но при условии вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".По законопроекту, "Росшельф" займется сбором и изучением заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа России, согласованием техпроектов разработки месторождений, проведением переговоров по заключению соглашений о совместной разработке участка и создании консорциума, проведением электронных конкурсов на предоставление участков шельфа.