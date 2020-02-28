У медведей в Этнографическом музее Улан-Удэ весна уже наступила. Об этом корреспондентам ГТРК Бурятия сообщили сотрудники музейного комплекса.

У медведей в Этнографическом музее Улан-Удэ весна уже наступила. Об этом корреспондентам ГТРК "Бурятия" сообщили сотрудники музейного комплекса.Первым после зимней спячки из берлоги вышел пятилетний косолапый Малыш. Работники рассказали, что несмотря на столь раннее пробуждение, мишка проснулся в хорошем настроении. По словам ветеринарного врача Натальи Третьяковой, характер у него игривый, он расположен к людям, всячески старается, чтобы на него обратили внимание. Другое дело — соседка Малыша, медведица Семениха. Ей после пробуждения хочется побыть в тишине и одиночестве.По мнению специалистов, причиной раннего пробуждения можно назвать теплую зиму, а также шум от массовых гуляний из-за празднования Нового года по лунному календарю — Сагаалгана. Обычно дикие звери просыпаются, когда уже весна полностью вступает в свои права.Как рассказала ветеринар, в этом году зимой косолапые спали довольно беспокойно, периодически прерываясь на еду и опять ложась в спячку. Теперь мишки будут постепенно возвращаться к активной жизни.