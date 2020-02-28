Признан невменяемым. Башкирского убийцу своей семьи будут лечить принудительно. Такое заключение дала комиссия судебно-психиатрических экспертов, сообщает ГТРК Башкортостан.

Признан невменяемым. Башкирского убийцу своей семьи будут лечить принудительно. Такое заключение дала комиссия судебно-психиатрических экспертов, сообщает ГТРК "Башкортостан".Напомним, трагедия произошла в Кугарчинском районе республики в июле 2019 года. Молодой человек зарезал мать, отца и старшего брата. Причем убегавшего от него отца парень догнал и нанес ему смертельный удар. После совершения преступления, осознав, что он натворил, парень сам явился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.Как рассказали в региональном управлении СК, проведены все необходимые следственные действия. У 26-летнего мужчины выявлено расстройство психики. Прокурор уже утвердил постановление о необходимости направить мужчину на принудительное лечение.