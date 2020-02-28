Заказала убийство мужа. Жительница Смоленска нашла в Москве киллера, сообщила все необходимые сведения о личности супруга, отдала фотографию, а также передала денежные средства в сумме 300 долларов США и 20 тысяч рублей.

Смоленские следователи арестовали незадачливую заказчицу убийства. В итоге муж остался жив, а жена оказалась за решеткой.Жительница Смоленска заказала убийство мужа. Киллера нашла в Москве, сообщила необходимые сведения о личности супруга, выдала фотографию и денежные средства в сумме 300 долларов и 20 тысяч рублей. Исполнитель в свою очередь заявил, что орудие и способ совершения преступления определит самостоятельно. Но ситуация стала развиваться не по плану.Как рассказала ГТРК "Смоленск" официальный представитель СК по Смоленской области Наталья Зуева, на фоне систематических семейных конфликтов женщина обратилась с просьбой к знакомому совершить убийство супруга. Тот, прибыв в Смоленск, решил сообщить о намерениях заказчицы ее мужу. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.