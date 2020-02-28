Полицейские познакомили ребят с работой экспертов-криминалистов и рассказали о различных видах экспертиз.

Уже несколько лет владимирские полицейские проводят встречи с участниками детского технопарка «Кванториум-33». В рамках ставших уже традиционными мероприятий стражи порядка рассказывают ребятам о работе полицейских, знакомят школьников с тонкостями службы.В текущем году мероприятия начались с посещения кванторианцами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Владимирской области. На встречу с полицейским-экспертами пришли ребята, обучающиеся по направлению «Биоквантум».Сотрудники ЭКЦ регионального Управления МВД познакомили ребят с основными направлениями деятельности центра, различными видами биологических экспертиз. Участникам встречи полицейские рассказали об идентификации личности по биологическим следам человека, возможностях восстановления облика человека по черепу.Провели опыты по обнаружению следов ультрафиолетовыми лучами и при контакте с реактивами.Интерес у гостей вызвала процедура снятия отпечатков пальцев, в которой захотели поучаствовать все без исключения.Также вниманию школьников был предложен фильм о работе экспертно-криминалистического центра.Во время встречи подростки активно участвовали в диалоге и задавали вопросы. Участники делились впечатлениями от встречи. Все без исключения сказали, что узнали для себя много нового и интересного.