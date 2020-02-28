В Международный день белого медведя Роснефть рассказала о своем вкладе в поддержку этого вида.

В Международный день белого медведя "Роснефть" рассказала о своем вкладе в поддержку этого вида.Ученые совместно с АНО "Общество дикой природы" при поддержке НК "Роснефть" в 2019 году детально изучили состояние белых медведей на территории присутствия компании. Обследованные медведи были признаны максимально упитанными. Об этом сообщила пресс-служба "Роснефти".Максимально упитанные мишкиВ 2019 году специалисты надели на двух белых медведиц ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства. Самок осмотрели и выяснился интересный факт – белые медведи, обитающие на территориях присутствия "Роснефти", прекрасно питаются."Ученые обследовали животных: определили линейные размеры тела, установили их возраст и измерили вес. Были получены пробы крови, шерсти и экскрементов для дальнейшего изучения. Состояние животных оценено высшим баллом по шкале упитанности", – уточнили в пресс-службе.В 2020 году учёные совместно с "Обществом дикой природы" продолжат полевые учетные работы и сбор биологического материала. Кроме того, специалисты разработают предложения по долгосрочному мониторингу популяций белого медведя на шельфовых лицензионных участках "Роснефти".Вклад "Роснефти" в изучение медведейЗабота об экологии и окружающей среде – приоритетная задача НК "Роснефть" во всех сферах ее деятельности. Согласно стратегии "Роснефть-2022", Компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности. Компания поддерживает исследования редких видов животных, уделяя особое внимание белому медведю.Также в январе текущего года "Роснефть" присоединилась к реализации Национального проекта "Экология". Компания и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали Соглашение о взаимодействии, согласно которому стороны будут развивать сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия.В частности, "Роснефть" в течение четырех лет будет реализовывать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем, основным из которых является белый медведь (другие виды – атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка). Минприроды РФ окажет научно-методическую и информационно-аналитическую поддержку."Роснефть" заботится обо всех белых медведях в зоопарках РоссииС 2014 года под опекой Компании находятся белые медведи во всех 16 зоопарках России. По состоянию на 2020 год "Роснефть" обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 35 белых медведей. Также компания реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, в том числе, спасению и реабилитации осиротевших молодых медведей.В течение 2018-2019 года на севере Красноярского края Компания приняла участие в спасении двух медвежат – годовалой Марфы в Норильске и Урсулы с острова Диксон. Оба медведя в настоящее время содержатся в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске, для них строится просторный вольер."Роснефть" рассказывает о белом медведеВ феврале парк "Роев Ручей" и ФГБУ "Заповедники Таймыра" при поддержке НК "Роснефть" подвели итоги III детского художественно-литературного конкурса "Звезда Арктики – Умка". Конкурс посвящён животным северных территорий Красноярского края и символу Арктики – белому медведю. В 2019 году конкурс вышел на Всероссийский уровень и стал рекордным по охвату, объединив 560 детей в возрасте от 4 до 18 лет из многих российских регионов от Архангельской области до Ямало-Ненецкого автономного округа.А в конце прошлого года на экраны вышла финальная серия легендарного мультфильма . Завершающая часть трилогии о приключениях белого медвежонка создана к 50-тилетию мультипликационной ленты. "Роснефть" стала генеральным спонсором проекта, который был поддержан Министерством культуры РФ.Интересные факты:Сейчас на Планете, по оценкам специалистов, насчитывается от 22 до 31 тыс. животных. Белый медведь населяет весь арктический бассейн, включая его побережья и острова. Географических границ для вида не существует. Основными факторами, определяющими его распространение, является морской лед, наличие мест, пригодных для устройства самками родовых берлог, а также доступность пищи. Белый медведь имеет особый природоохранный статус по всему ареалу обитания.1. Самый крупный медведь.Являясь крупнейшим наземным хищником, белый медведь может весить до 1000 кг и достигать трех метров в длину;2. Теплоизоляция.Мех белого медведя на самом деле не белый, а прозрачный, волос внутри полый, наполнен воздухом – это помогает животным лучше сохранять тепло;3. Новорожденные медвежата.Их вес не превышает 300 грамм. Они выходят из берлоги через четыре-пять месяцев после рождения. Детеныши остаются с матерью около двух лет, в течение которых они приобретают навыки, необходимые для выживания в Арктике.