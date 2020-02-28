По версии следователей, в ночь на 26 февраля ранее судимый Альберт Торосян заглянул в круглосуточный магазин на улице Ульянова, где работает его знакомая, но побеседовать с ней ему не удалось. Помешал случайный посетитель, с которым Торосян повздорил из-за пустяка.

В Сочи по подозрению в жестоком убийстве мужчины задержали 30-летнего уроженца Абхазии, сообщили в краевом управлении СКР.По версии следователей, в ночь на 26 февраля ранее судимый Альберт Торосян заглянул в круглосуточный магазин на улице Ульянова, где работает его знакомая, но побеседовать с ней ему не удалось. Помешал случайный посетитель, с которым Торосян повздорил из-за пустяка. Слово за слово мужчины довели ситуацию до драки, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес противнику не менее 10 ударов в шею и грудную клетку.Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось — мужчина скончался на операционном столе. Его убийца сутки скрывался от оперативников, но попался при попытке покинуть пределы РФ. СКР не уточняет, где задержали подозреваемого — на российско-абхазской границе или в аэропорту Сочи.Меру пресечения подозреваемому пока не избрали.