На 84-м году жизни умер главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов.

На 84-м году жизни умер главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационной отрасли.Роллан Гургенович Мартиросов работал в ОКБ Сухого с 1959 года. Он участвовал в конструировании и испытаниях таких самолетов, как Су-7БКЛ, Су-15, Су-24 и Су-27.В 1991 году Мартиросов возглавил разработку истребителя-бомбардировщика Су-34. Именно под его руководством были воплощены в жизнь основные технические решения, благодаря которым самолет не просто удовлетворял всем требованиям военных, но и поставил 7 мировых рекордов.В 2016 году Роллана Мартиросова наградили Орденом Александра Невского, а в 2017 году он был удостоен звания Героя Труда.