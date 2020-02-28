Ушел из жизни знаменитый авиаконструктор Роллан Мартиросов. Ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Мартиросов окончил Московский авиационный институт в 1959 году. Во ..

Ушел из жизни знаменитый авиаконструктор Роллан Мартиросов. Ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.Мартиросов окончил Московский авиационный институт в 1959 году. Во второй половине 80-х годов под его руководством был создан реактивный самолет П-42. Эта модель предназначена для установления рекордов высоты и дальности полета.В 1991 году Мартиросов возглавил разработку сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Как уточняет "", самолет был создан для уничтожения авиации противника, а также наземных и надводных объектов.