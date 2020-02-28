В столичном аэропорту Внуково у пассажирки похитили фотоаппарат. Женщина обратилась в полицию. Потерпевшая рассказала, что ненадолго оставила свой фотоаппарат в зале ожидания. Когда она ..

В столичном аэропорту Внуково у пассажирки похитили фотоаппарат. Женщина обратилась в полицию.Потерпевшая рассказала, что ненадолго оставила свой фотоаппарат в зале ожидания. Когда она вернулась за устройством, то обнаружила пропажу, передает агентство "Москва".Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что фотоаппарат забрала сотрудница клининговой службы. Злоумышленницу уже задержали. Она признала свою вину. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "".