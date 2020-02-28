В Белоруссии выявлен первый случай коронавируса. Заболевший – студент из Ирана, прилетевший из Баку.

В Белоруссии выявлен первый случай коронавируса. Заболевший – студент из Ирана, прилетевший из Баку, передает РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе белорусского минздрава, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научном центре эпидемиологии и микробиологии, подтвердили наличие коронавируса 2019-nCoV у иранского студента.Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами.