Подмосковная полиция разыскивает доставщика еды, который минувшей ночью подорвал банкомат в Чехове. Момент ограбления сняли камеры видеонаблюдения.

Подмосковная полиция разыскивает доставщика еды, который минувшей ночью подорвал банкомат в Чехове. Момент ограбления сняли камеры видеонаблюдения.Преступник был одет в форму курьера и нес за плечами узнаваемый рюкзак. Вот только вместо продуктов в нем оказались взрывчатка и детонатор. Грабитель забрал из поврежденного банкомата почти 800 тысяч рублей и сбежал. Пока курьера-подрывника задержать не удалось.