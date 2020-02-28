Эммануэль Макрон приехал в госпиталь, в котором накануне от коронавируса скончался первый гражданин Франции. Самая сложная ситуация среди европейских стран по-прежнему в Италии. Президент Ломбардии заявил, что проведет две недели на карантине. На такой шаг он пошел из-за обнаружения болезни у одной из сотрудниц.

Эммануэль Макрон приехал в госпиталь, в котором накануне от коронавируса скончался первый гражданин Франции. Самая сложная ситуация среди европейских стран по-прежнему в Италии. Президент Ломбардии заявил, что проведет две недели на карантине. На такой шаг он пошел из-за обнаружения болезни у одной из сотрудниц.Этот вирус унес жизни уже 12 итальянцев, 400 человек заражены. В списках впервые появились дети. Кто-то еще в больнице, кого-то выписали, кто-то вообще ничего не почувствовал — когда вспыхнуло, анализы взяли у всех, даже у тех, у кого не было симптомов. Но, возможно, именно так удалось заморозить рост статистики."Большая часть результатов тестов — более 95% — были отрицательными. Очевидно, что информация, собираемая с помощью этого типа данных, будет очень полезна для лучшего понимания механизмов циркуляции вируса", — говорит Франко Локателли, директор Высшего совета здравоохранения Италии.Исследованием вируса в Италии занимаются не только врачи, но и прокуратура.- Где паста? Все полки в магазинах пустые! Что происходит? Подобной паники не было, даже когда началась Вторая мировая война.Почему опустели полки с макаронами и водой даже там, где нет карантина и военных? Следователи подозревают, что кто-то неудачно пошутил, запустив в социальные сети аудио с женским голосом: "Беги в супермаркет, Милана скоро не будет". В "красных зонах" действительно сложно, но магазины не закрываются.Волна тревоги уже поразила не только соседние страны — рейсы в Италию отменили "Болгарские линии", Кувейт, Иордания, Сейшелы, Великобритания. Итальянским пассажирам измеряют температуру в аэропортах и на вокзалах. Вирус упустили — из Италии его вывезли во Францию. Там три новых случай и один летальный исход, хотя умерший от вируса преподаватель не выезжал в Италию."У нас три новых подтвержденных случая. Общее число пациентов, инфицированных коронавирусом во Франции, насчитывает 17 человек", — сообщил Жером Саломон, директор Управления здравоохранения Франции.Вирус найден в 33 странах. Протокол жесткий везде: даже там, где обнаружен один-два случая, на карантин отправляют сотнями.На Тенерифе продлили каникулы тысяче туристам, которые неделю отдыхали с заболевшим итальянцем и его женой. Из отеля их не выпускают, максимум — к бассейну загорать в масках. Рассматривая эти фото, туристам ничего не остается, как соглашаться на предложения авиакомпаний и менять билеты в Италию без доплаты.По самым грустным прогнозам, от поездок в Италию могут отказаться 70 процентов тех, кто это планировал. Это колоссальный ущерб для сектора. Бары, музеи, рестораны — потеряют все.