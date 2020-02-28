Правительство Китая возьмет под контроль вспышку коронавируса COVID-19 к концу апреля. Такое заявление сделал глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Госкомитета по ..

Правительство Китая возьмет под контроль вспышку коронавируса COVID-19 к концу апреля. Такое заявление сделал глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает .Он также отметил, что его команда разработала модель прогнозирования эпидемии, согласно которой пик приходится на середину февраля, после чего число инфицированных идет на спад. Как уточняет , случаи заражения коронавирусом действительно уменьшились в конце февраля.