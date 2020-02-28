Правительство Китая возьмет под контроль вспышку коронавируса COVID-19 к концу апреля. Такое заявление сделал глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Госкомитета по ..
Правительство Китая возьмет под контроль вспышку коронавируса COVID-19 к концу апреля. Такое заявление сделал глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает .
Он также отметил, что его команда разработала модель прогнозирования эпидемии, согласно которой пик приходится на середину февраля, после чего число инфицированных идет на спад. Как уточняет , случаи заражения коронавирусом действительно уменьшились в конце февраля.