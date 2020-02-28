Область рассчитывает получить федеральную судсидию в размере 230 млн рублей

До конца 2022 года в Коврове появится физкультурно-оздоровительный комплекс с газовой блочно-модульной котельной. Об этом 27 февраля на приёме жителей сообщил Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.На создание спорткомплекса в следующем году направят 50 млн рублей из регионального и муниципального бюджета, а в 2022 году область рассчитывает получить федеральную судсидию в размере 230 млн рублей.Ковровчане становятся победителями крупных всероссийских и международных соревнований, входят в состав сборных команд региона и страны. Например, это Анастасия Агафонова – серебряный призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике 2019 года, в этом году она поедет на Олимпиаду в Токио. Ковровские спортшколы, развивающие эти виды спорта, работают в зданиях, которым от 90 до 115 лет. Естественно, они уже не отвечают современным требованиям организации спортивной подготовки, и поэтому новый современный ФОК городу просто необходим», – доложил главе региона директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач.