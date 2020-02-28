О первом случае заражения коронавирусом нового типа COVID-19 сообщило Министерство здравоохранения республики.

О первом случае заражения коронавирусом нового типа COVID-19 сообщило Министерство здравоохранения республики.По данным ведомства, вирус был обнаружен у женщины, вернувшейся несколько дней назад из итальянской Вероны, передает ТАСС. Инфицированная помещена в больницу города Шауляя, повышенной температуры и ярковыраженных симптомов болезни у нее не наблюдается.Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря минувшего года в густонаселенном китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала еечрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту в КНР зафиксировано 2788 летальных случаев, число заразившихся превысило 78,8 тысячи.