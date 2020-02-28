В московском метро произошла поножовщина. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
По предварительной версии, на станции Чистые пруды между двумя мужчинами случился ..
В московском метро произошла поножовщина. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
По предварительной версии, на станции "Чистые пруды" между двумя мужчинами случился конфликт, в ходе которого один из пассажиров достал нож и ранил оппонента в область ноги. Пострадавшего госпитализировали.
Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.