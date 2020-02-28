Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы.

Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы.Алешину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что начальник отдела пенсионного обеспечения получила несколько миллионов рублей.Ранее в Москве арестовали бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву. Женщина приняла взятку в виде путевок в Доминикану и на Пхукет, стоимость которых составила около четырех миллионов рублей.